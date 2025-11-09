Sucesos

Noviembre trae de regreso los vientos alisios en Costa Rica: ¿comienza la transición hacia la estación seca?

Los vientos alisios regresan este noviembre y comienzan a transformar el clima del país. Conozca por qué marcan el inicio de la estación seca en Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
Las ráfagas de viento continuarán durante el viernes, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Los vientos alisios aumentan su intensidad en noviembre como parte del cambio natural entre la estación lluviosa y la seca. (Canva/Canva)







