Lluvias dispersas y cielos nublados marcarán este domingo el clima en Costa Rica: estas serán las zonas más impactadas

El IMN anuncia lluvias en varias regiones este domingo. Revise el detalle por zona y planifique su día con anticipación.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este domingo 9 de noviembre las condiciones estarán marcadas por un incremento en los vientos alisios del mar Caribe, lo que generará ingreso de humedad hacia el país.

Desde la madrugada, se prevén lluvias aisladas frente a la costa de Limón, que más adelante alcanzarán regiones del Caribe y la zona norte, con precipitaciones de corta duración.

En el Valle Central, se presentarán cielos parcialmente nublados en la mañana y nublados por la tarde. Se pronostican lluvias débiles en las montañas del norte y este. En San José, la temperatura mínima será de 18,1 °C y la máxima de 26,3 °C.

El Pacífico Norte mostrará condiciones estables en gran parte del día, aunque se anticipan ráfagas moderadas en zonas montañosas y lluvias puntuales en la península durante la tarde. Puntarenas llegará a una máxima de 35,4 °C y una mínima de 23,5 °C.

En el Pacífico Central, la mañana será mayormente seca, pero aguaceros con tormenta dispersos afectarán la zona en horas de la tarde. Parrita registrará temperaturas entre 17,9 °C y 30,1 °C.

El Pacífico Sur tendrá una mañana parcialmente nublada, seguida por un aumento en la nubosidad y aguaceros dispersos con tormenta al final del día. Golfito alcanzará una máxima de 28,5 °C y una mínima de 21,6 °C.

El Caribe norte experimentará lluvias dispersas en la llanura durante la mañana y un ambiente mayormente nublado en la tarde y noche. Guápiles oscilará entre los 23,1 °C y los 28,7 °C.

En el Caribe sur, el cielo estará cubierto y se prevén lluvias ocasionales por la tarde y noche. Limón presentará una mínima de 23,2 °C y una máxima de 28,7 °C.

La zona norte permanecerá nublada durante todo el día, con lluvias ocasionales en la llanura por la mañana y lluvias dispersas en la tarde y noche. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 16,6 °C y 26,7 °C.

