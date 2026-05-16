Onda tropical provocará aguaceros y tormentas este sábado en Costa Rica: así estará el tiempo en su zona

Onda tropical generará fuertes lluvias y tormentas en Costa Rica, con mayor impacto en Caribe, Zona Norte y Pacífico Sur.

El tránsito de la onda tropical N.° 2 mantendrá condiciones inestables este sábado en Costa Rica, con lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica en distintas zonas del territorio nacional, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la mañana, las precipitaciones se concentraron en el Caribe y avanzaron hacia la zona norte y el este del Valle Central. El IMN reportó acumulados entre 5 y 20 milímetros en las últimas tres horas.

Para la tarde y noche, el pronóstico prevé aguaceros intensos acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Central, Pacífico Sur, sectores del Valle Central y zonas montañosas del Caribe y la zona norte. La entidad estimó acumulados entre 20 y 70 milímetros en un periodo de 12 horas, con máximos superiores en puntos específicos.

Como referencia, un aguacero habitual suele acumular cerca de 30 milímetros de lluvia en un lapso de entre tres y seis horas.

El IMN advirtió sobre una mayor saturación de suelos en cuencas de la zona norte y el Pacífico Sur debido a las lluvias de los últimos días. La institución pidió precaución en áreas propensas a inundaciones y recomendó mantenerse atentos ante posibles crecidas de quebradas y saturación de alcantarillados.

La entidad también alertó sobre la posibilidad de ráfagas de viento asociadas a tormentas eléctricas. Según el informe, estos vientos podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados y provocar caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.