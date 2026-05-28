Onda tropical N.° 5 provocará fuertes lluvias y tormentas este miércoles: estas son las zonas más afectadas

La onda tropical N.° 5 generará lluvias fuertes y tormentas eléctricas en gran parte del país, según el Instituto Meteorológico Nacional

La onda tropical N.°5 ingresó al territorio nacional durante la madrugada de este jueves y generará lluvias intensas acompañadas de tormenta eléctrica en varias regiones del país, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Las condiciones más fuertes se presentarán durante la tarde y primeras horas de la noche en el Pacífico Central y Sur. También se prevén aguaceros en el Valle Central, la zona norte y sectores montañosos del Caribe.

El IMN explicó que la cercanía de la zona de convergencia intertropical, el alto contenido de humedad y las temperaturas cálidas favorecerán la inestabilidad atmosférica durante este 28 de mayo.

El instituto prevé acumulados de lluvia entre 30 y 70 milímetros en periodos de seis horas, con montos superiores en algunos sectores específicos.

La institución advirtió que las precipitaciones podrían extenderse durante la noche, especialmente en el Pacífico Sur, el Pacífico Central y el sur de la península de Nicoya.

El aviso meteorológico también señala especial atención en la cuenca de Sarapiquí y en el Pacífico Sur debido al alto nivel de saturación de los suelos.

Inundaciones urbanas podrían registrarse en sectores donde los sistemas de alcantarillado presenten saturación por acumulación de agua.

Además, el IMN alertó sobre posibles ráfagas de viento asociadas a tormentas eléctricas. En casos aislados, estas podrían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h y provocar caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos.