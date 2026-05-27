Sucesos

Costa Rica tendrá lluvias y tormentas este jueves por influencia de la onda tropical N.° 5

El IMN pronostica lluvias, tormentas eléctricas y aumento de nubosidad en Costa Rica este jueves 28 de mayo por la influencia de la onda tropical N.° 5

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Por Silvia Ureña Corrales
Pital de San Carlos es de las zonas donde más llovió el jueves con el paso de la onda tropical N.° 8. El agua atravesaba las calles en varios sectores. Foto: Edgar Chinchilla.
Costa Rica tendrá lluvias y tormentas este jueves por el paso de la onda tropical N.° 5, con mayor afectación en la tarde y noche.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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