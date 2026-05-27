Costa Rica tendrá lluvias y tormentas este jueves por influencia de la onda tropical N.° 5

Costa Rica tendrá lluvias y tormentas este jueves por el paso de la onda tropical N.° 5, con mayor afectación en la tarde y noche.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 28 de mayo las condiciones atmosféricas estarán marcadas por un ambiente húmedo e inestable debido al paso de la onda tropical N.° 5.

El IMN prevé aguaceros localizados y tormentas eléctricas desde las primeras horas del día en sectores marítimos del Pacífico y del Caribe. Durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias con tormenta en zonas montañosas y sectores bajos del Caribe, la zona norte central y regiones del Pacífico.

En el Valle Central, la madrugada iniciará con nubosidad parcial. En la tarde predominará el cielo nublado con lluvias y tormentas dispersas. Durante la noche persistirán algunas precipitaciones aisladas. San José tendrá una temperatura mínima de 19,7 °C y una máxima de 27,4 °C.

El Pacífico Norte registrará pocas nubes durante la mañana y viento moderado en el norte de la región. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias y tormentas dispersas. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 39 °C, mientras la mínima será de 23,1 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará entre parcialmente nublado y nublado conforme avance el día. El IMN anticipa lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde y noche. Parrita tendrá temperaturas entre los 18,8 °C y los 31,6 °C.

El Pacífico Sur mantendrá nubosidad parcial durante la mañana. En la tarde se desarrollarán lluvias y tormentas en distintos sectores de la región. Golfito registrará una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 29,4 °C.

En el Caribe Norte, las primeras horas del día tendrán abundante nubosidad y posibles lluvias. Durante la tarde se esperan aguaceros aislados hacia el oeste de la región. Guápiles tendrá temperaturas entre los 23,1 °C y los 29,1 °C.

El Caribe Sur también presentará cielos nublados y lluvias aisladas durante gran parte de la jornada. En Limón, la temperatura mínima será de 22,6 °C y la máxima alcanzará los 28,9 °C.

La zona norte tendrá nubosidad dispersa y posibles lluvias desde la madrugada. En la tarde aumentará la cobertura nubosa y se presentarán aguaceros aislados. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre los 17,9 °C y los 28,6 °C.

El IMN recomienda precaución en sectores propensos a inundaciones urbanas y crecidas rápidas de ríos debido a la intensidad de algunas tormentas previstas para la tarde y noche.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:52 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.