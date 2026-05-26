IMN pronostica lluvias y tormentas este miércoles en varias regiones de Costa Rica

El miércoles tendrá aumento de nubosidad y lluvias en varias regiones del país por el acercamiento de la zona de convergencia intertropical.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica un miércoles 27 de mayo con aumento de nubosidad y lluvias en distintos sectores del país debido al acercamiento de la zona de convergencia intertropical y al debilitamiento de los vientos alisios.

El IMN señala que la alta humedad atmosférica favorecerá aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde en regiones del Pacífico, el Valle Central y sectores montañosos del Caribe y la zona norte.

Durante la madrugada y la mañana, el Caribe Norte tendrá cielos nublados y posibles lluvias. En horas vespertinas, las precipitaciones se extenderán hacia otras regiones del territorio nacional.

En el Valle Central, la mañana iniciará con nubosidad parcial. Para la tarde aumentará la cobertura nubosa y se presentarán aguaceros aislados con tormenta eléctrica. San José registrará una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C.

El Pacífico Norte mantendrá pocas nubes durante la mañana y condiciones más inestables en la tarde. El IMN prevé lluvias con tormenta eléctrica en distintos puntos de la región. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 36 °C, tras una mínima de 24 °C.

En el Pacífico Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día. Las lluvias y tormentas aparecerán en la tarde y se extenderán hacia la noche. Parrita tendrá temperaturas entre 24 °C y 31 °C.

El Pacífico Sur también tendrá incremento de nubosidad y aguaceros vespertinos acompañados de tormenta eléctrica. En Golfito, la temperatura mínima será de 24 °C y la máxima llegará a 32 °C.

En el Caribe Norte, las lluvias estarán presentes desde la madrugada. Durante la tarde se anticipan chubascos en sectores montañosos. Guápiles tendrá temperaturas entre 22 °C y 31 °C.

El Caribe Sur experimentará nubosidad dispersa durante gran parte de la jornada. Las lluvias se concentrarán en zonas montañosas durante la tarde. Limón registrará una mínima de 23,2 °C y una máxima de 28,7 °C.

La zona norte tendrá cielos parcialmente nublados y lluvias aisladas en áreas montañosas durante la tarde. Ciudad Quesada reportará temperaturas entre 17,2 °C y 27,3 °C.

El IMN indicó que las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias en diferentes regiones conforme avance la tarde, principalmente en sectores del Pacífico y áreas montañosas del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:52 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.