IMN advierte aguaceros con tormenta eléctrica para este martes en varias regiones del país

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre la posibilidad de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica este martes 26 de mayo en distintas zonas del país, debido a la influencia de los vientos alisios y la cercanía de la zona de convergencia intertropical.
Según el reporte, las condiciones atmosféricas favorecen el desarrollo de lluvias en sectores marítimos y en regiones entre Quepos y Upala, con acumulados inferiores a los 10 mm durante la mañana.
Para la tarde, el IMN prevé una disminución progresiva de los vientos alisios y una reducción de la nubosidad en niveles altos. Esto facilitará el calentamiento diurno y aumentará la probabilidad de tormentas eléctricas en el Pacífico y el Valle Central.
La institución indicó que en el Pacífico Norte las lluvias afectarían principalmente sectores de la península y el sureste de la región. También podrían presentarse condiciones similares en las montañas del Caribe y la zona norte, aunque en las llanuras se esperan precipitaciones de menor intensidad.
En términos generales, el IMN estima acumulados de lluvia entre 20 y 50 mm, con máximos de hasta 80 mm en puntos localizados.
La entidad también emitió una advertencia especial para la cuenca de Sarapiquí, montañas del Caribe Norte y el Pacífico Sur, debido al alto nivel de saturación de los suelos. Además, recomendó precaución en zonas urbanas ante posibles problemas en sistemas de alcantarillado.
El IMN pidió a la población extremar medidas en sectores propensos a inundaciones y mantenerse atenta ante posibles ráfagas de viento cerca de tormentas eléctricas. En casos aislados, estas ráfagas podrían alcanzar hasta 80 km/h.