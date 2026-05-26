Sucesos

IMN advierte aguaceros con tormenta eléctrica para este martes en varias regiones del país

Conozca cuáles zonas tendrán mayor impacto y las advertencias del IMN

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Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
El IMN alertó sobre aguaceros con tormenta eléctrica y posibles ráfagas de hasta 80 km/h este martes en distintas zonas del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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