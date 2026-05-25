Lluvias y tormentas regresarán este martes a varias regiones de Costa Rica

Costa Rica tendrá lluvias y tormentas este martes, especialmente en el Pacífico, mientras el Caribe y la zona norte amanecerán con nubosidad.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 26 de mayo aumentará la inestabilidad atmosférica en el país debido al acercamiento de la zona de convergencia intertropical y al alto contenido de humedad.

El IMN explicó que los vientos alisios mantendrán intensidad moderada durante la mañana. Sin embargo, perderán fuerza en la tarde y favorecerán el desarrollo de nubosidad y lluvias en distintas regiones del territorio nacional.

Durante la mañana, el Caribe y la zona norte presentarán nubosidad variable y posibles lluvias. En la tarde aumentará la probabilidad de aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Además, el Valle Central, la península de Nicoya y sectores montañosos del Caribe y la zona norte podrían registrar chubascos aislados.

En el Valle Central, la mañana tendrá nubosidad parcial. En la tarde predominará el cielo mayormente nublado con posibilidad de tormentas aisladas. San José registrará una temperatura mínima de 18,6 °C y una máxima de 27,2 °C.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes y vientos moderados en las primeras horas del día. En la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias en la península. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 36,6 °C, mientras la mínima será de 25 °C.

En el Pacífico Central, las condiciones pasarán de parcialmente nubladas a cielos cubiertos con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche. Parrita tendrá temperaturas entre 24 °C y 31,6 °C.

El Pacífico Sur también presentará incremento de nubosidad y aguaceros con tormenta eléctrica durante la tarde. Golfito reportará una mínima de 23,6 °C y una máxima de 34 °C.

La región del Caribe Norte iniciará la jornada con nubosidad dispersa y lluvias ocasionales. En la tarde disminuirá la actividad lluviosa. Guápiles tendrá temperaturas entre 22,6 °C y 31,7 °C.

En el Caribe Sur, el IMN prevé lluvias aisladas durante la mañana y condiciones parcialmente nubladas en la tarde. Limón registrará una temperatura mínima de 22,3 °C y una máxima de 30,7 °C.

La zona norte tendrá abundante nubosidad y posibles lluvias en las primeras horas del día. Durante la tarde disminuirá la cobertura nubosa. Ciudad Quesada experimentará temperaturas entre 18,2 °C y 26,9 °C.

El IMN advirtió que las lluvias podrían extenderse hacia sectores costeros del Pacífico durante la noche.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta a las 5:52 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.