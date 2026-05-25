Sucesos

Lluvias y tormentas regresarán este martes a varias regiones de Costa Rica

Conozca cuáles regiones tendrán aguaceros y cómo cambiará el tiempo durante el día

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
28/09/2021 San José. Fuerte aguacero cayó la tarde de este martes en la cpaital. Muchas personas recurrieron a sus sombrillas y paraguas para protegerse de las fuertes lluvias, detrás del Banco Central
Costa Rica tendrá lluvias y tormentas este martes, especialmente en el Pacífico, mientras el Caribe y la zona norte amanecerán con nubosidad. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas ia
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.