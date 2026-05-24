Lluvias y tormentas afectarán Costa Rica este lunes por ingreso de la onda tropical N.° 5

Costa Rica tendrá lluvias dispersas, tormentas y vientos moderados este lunes, según el pronóstico del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 25 de mayo persistirán los vientos alisios acelerados en el oeste del mar Caribe. Además, aumentará la humedad y la inestabilidad atmosférica debido al ingreso de la onda tropical N.° 5 .

Según el IMN, durante la madrugada y la mañana se presentarán lluvias dispersas en la vertiente del Caribe y sectores montañosos cercanos al Valle Central. En horas de la tarde, el Pacífico central y sur registrarán aguaceros con tormenta. También se percibirán vientos moderados en distintos momentos del día en el Valle Central y el Pacífico norte.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana tendrán cielos parcialmente nublados. En zonas montañosas se anticipan lloviznas. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos en el oeste y lluvias hacia el este de la región. San José registrará una temperatura mínima de 18,9 °C y una máxima de 26,2 °C.

El Pacífico norte mantendrá condiciones parcialmente nubladas durante gran parte del día. El IMN prevé vientos moderados y chubascos aislados en la península durante la tarde. Nicoya alcanzará una temperatura máxima de 38 °C, mientras la mínima será de 23,7 °C.

En el Pacífico central, el cielo variará de parcialmente nublado a mayormente nublado conforme avance la jornada. Para la tarde se pronostican aguaceros dispersos. Parrita tendrá temperaturas entre los 18,8 °C y los 32,3 °C.

El Pacífico sur presentará mayor actividad lluviosa. Durante la mañana habrá aguaceros en zonas marítimas cercanas y, en la tarde, aumentarán las precipitaciones con tormentas eléctricas. Golfito tendrá una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 30,1 °C.

La región del Caribe norte permanecerá mayormente nublada durante casi todo el día, con posibles lluvias y precipitaciones dispersas en distintos periodos. Guápiles registrará temperaturas entre los 23,2 °C y los 27,8 °C.

En el Caribe sur, el panorama será similar. El IMN prevé abundante nubosidad y lluvias ocasionales durante la madrugada y la mañana. Limón tendrá una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 28 °C.

La zona norte también experimentará cielos mayormente nublados y posibles lluvias durante gran parte del lunes. Upala alcanzará una temperatura máxima de 32,7 °C y una mínima de 23,8 °C.

El IMN destaca que el aumento paulatino de inestabilidad favorecerá condiciones lluviosas en distintas regiones del país durante el inicio de semana.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta a las 5:52 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.