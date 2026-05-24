Sucesos

Lluvias y tormentas afectarán Costa Rica este lunes por ingreso de la onda tropical N.° 5

IMN prevé aguaceros con tormenta en el Pacífico sur y central, además de lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Costa Rica tendrá lluvias dispersas, tormentas y vientos moderados este lunes, según el pronóstico del IMN. (Adrian Soto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGIMNclimaclima en Costa Rica
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.