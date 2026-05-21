Onda tropical N.° 4 ingresará el domingo a Costa Rica: así estará el clima los próximos días

Costa Rica tendrá más lluvias y tormentas desde este domingo por la llegada de nueva onda tropical, según el IMN.

El ingreso de la onda tropical N.° 4 aumentará la inestabilidad atmosférica y las lluvias en gran parte del país a partir de este domingo 24 de mayo y durante el inicio de la próxima semana, según el más reciente pronóstico semanal del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Entre jueves y sábado, la combinación de humedad proveniente de sectores marítimos y el calentamiento diurno favorecerá aguaceros y tormentas eléctricas en distintas regiones. El IMN prevé precipitaciones matutinas en el Caribe y la zona norte, mientras que durante las tardes las lluvias más intensas se concentrarán en el Pacífico Central y Pacífico Sur.

En el caso del Valle Central, el pronóstico contempla aguaceros aislados, principalmente en horas de la tarde. También podrían presentarse lluvias dispersas en sectores de la península de Nicoya.

El IMN indicó que las condiciones más húmedas se extenderán hacia el inicio de la próxima semana, especialmente en el Caribe y la zona norte. Además, persistirán los aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur.

Los vientos alisios disminuirán gradualmente en intensidad durante los próximos días. Sin embargo, hacia el domingo y comienzos de la próxima semana volverán a fortalecerse.

Durante las mañanas, el Caribe y la zona norte presentarán cielos entre parcial y mayormente nublados, con posibilidad de lluvias dispersas. En el Pacífico predominará la nubosidad variable y condiciones inestables en sectores marítimos.

Por las tardes, el Pacífico mantendrá lluvias dispersas y aguaceros aislados con tormenta eléctrica, condiciones que se volverán más generalizadas conforme avance la semana. El Caribe y partes de la zona norte también tendrán chubascos y posibles aguaceros ocasionales.

En horas de la noche, el IMN prevé lluvias ligeras y dispersas en el Caribe y la zona norte, mientras que en el Pacífico se mantendrán cielos parcialmente nublados y tormentas aisladas durante la madrugada.

Temperaturas previstas por región