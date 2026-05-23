Sucesos

Onda tropical N.° 4 generará aguaceros y tormentas este domingo en varias regiones de Costa Rica

IMN prevé lluvias y tormentas eléctricas especialmente en el Pacífico central y sur, y en el oeste del Valle Central

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Por Jailine González Gómez
El paso de la onda tropical N.° 4 provocará lluvias y tormentas este domingo, principalmente en el Pacífico y el oeste del Valle Central. (Gabriela Téllez)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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