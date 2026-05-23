Onda tropical N.° 4 generará aguaceros y tormentas este domingo en varias regiones de Costa Rica

El paso de la onda tropical N.° 4 provocará lluvias y tormentas este domingo, principalmente en el Pacífico y el oeste del Valle Central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 24 de mayo las condiciones atmosféricas estarán marcadas por el paso de la onda tropical N.° 4, lo que favorecerá un ambiente inestable en distintas regiones del país.

Durante la madrugada y la mañana, el Caribe y la zona norte mantendrán cielos mayormente nublados con posibilidad de lluvias aisladas. Para la tarde, la inestabilidad asociada a la onda tropical y la cercanía de la zona de convergencia intertropical provocarán aguaceros dispersos con tormenta eléctrica en sectores del Pacífico central, Pacífico sur y el oeste del Valle Central.

En el Valle Central, el cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día. El IMN prevé lluvias y aguaceros dispersos en horas de la tarde. Hacia la noche, las condiciones variarán de nublado a parcialmente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 19,1 °C y la máxima alcanzará los 28 °C.

El Pacífico norte tendrá una jornada calurosa y con pocas nubes durante la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán chubascos aislados en la península de Nicoya, donde se registrarán temperaturas de entre los 23,6 °C y los 38,6 °C.

En el Pacífico central, la nubosidad aumentará durante la tarde y favorecerá lluvias y tormentas eléctricas. La noche tendrá condiciones entre mayormente nubladas y parcialmente nubladas. Parrita tendrá una temperatura mínima de 18,9 °C y una máxima de 31,8 °C.

El Pacífico sur también presentará lluvias y tormentas dispersas durante la tarde debido a la inestabilidad atmosférica. Golfito experimentará temperaturas entre los 23 °C y los 30,3 °C.

En el Caribe norte, el cielo permanecerá mayormente nublado desde la madrugada, con posibles lluvias durante la mañana. En la tarde se anticipan chubascos en sectores montañosos. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 23,5 °C y una máxima de 28,9 °C.

El Caribe sur tendrá condiciones variables durante el día. La madrugada iniciará con nubosidad y posibles lluvias, mientras que la tarde mostrará periodos parcialmente nublados. Limón registrará temperaturas entre los 22,5 °C y los 30,1 °C.

La zona norte mantendrá cielos mayormente nublados durante la madrugada y la mañana, con posibles lluvias aisladas. En la tarde disminuirá la nubosidad. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 17,9 °C y una máxima de 28,3 °C.

El IMN indicó que la mayor actividad lluviosa se concentrará en el Pacífico central y sur, así como en sectores del oeste del Valle Central, debido a la combinación entre la onda tropical y la cercanía de la zona de convergencia intertropical.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:51 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna llena.