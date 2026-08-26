Onda tropical N.° 37 aumentará las lluvias este jueves en Costa Rica: estas serán las zonas con aguaceros

La onda tropical N.° 37 cruzará Costa Rica este jueves 27 de agosto y aumentará la inestabilidad atmosférica. Además, los vientos alisios se mantendrán acelerados en el mar Caribe y aportarán humedad hacia el territorio nacional, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la mañana, la formación de tormentas cerca de la costa de Limón elevará la posibilidad de lluvias en las regiones del Caribe y la zona norte, una vez que ingresen al país. Sin embargo, las precipitaciones más importantes se presentarán durante la tarde a lo largo de sectores montañosos del territorio nacional.

Por la noche, la probabilidad de lluvias se limitará a las montañas del Caribe y la costa del Pacífico sur. El comportamiento del tiempo variará según cada región.

En el Valle Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Para la tarde y la noche estará mayormente nublado. San José tendrá una mínima de 19 °C y una máxima de 26,3 °C.

El Pacífico norte tendrá condiciones de poco a parcialmente nubladas durante la madrugada y la mañana. Por la tarde se esperan aguaceros dispersos en la península, mientras que en la noche estará parcialmente nublado. Nicoya registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 36,6 °C.

Para el Pacífico central, el IMN pronostica aguaceros cerca de la costa durante la madrugada, con cielo de poco a parcialmente nublado. La mañana tendrá condiciones similares y, durante la tarde, se esperan aguaceros con tormenta aislados. En la noche volverán los aguaceros cerca de la costa. Parrita tendrá una mínima de 19,1 °C y una máxima de 31,5 °C.

En el Pacífico sur, habrá aguaceros cerca de la costa durante la madrugada y condiciones de poco a parcialmente nubladas. La tarde traerá aguaceros con tormenta aislados. Para la noche, el cielo estará mayormente nublado y habrá probabilidad de lluvias en la costa. Golfito alcanzará una mínima de 22,2 °C y una máxima de 29,1 °C.

El Caribe norte tendrá nubosidad variable y posibles lluvias durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. En la tarde estará de parcialmente nublado a nublado y, por la noche, habrá probabilidad de lluvias en las montañas. Guápiles registrará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 28,2 °C.

En el Caribe Sur, también se prevé nubosidad variable con posibles lluvias durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Para la tarde se esperan aguaceros dispersos, mientras que en la noche habrá mayor nubosidad y probabilidad de lluvias en las montañas. Limón tendrá una mínima de 23,1 °C y una máxima de 29,2 °C.

La zona norte tendrá nubosidad variable y posibles lluvias durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Los aguaceros dispersos aparecerán en la tarde y la noche estará mayormente nublada. Ciudad Quesada registrará una mínima de 17,8 °C y una máxima de 26,1 °C.

Efemérides

En San José, el Sol saldrá a las 5:27 a. m. y se pondrá a las 5:48 p. m. La Luna saldrá a las 5:36 p. m. y se pondrá a las 4:56 a. m. La fase lunar será luna llena, de acuerdo con el reporte del IMN.