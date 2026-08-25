Sucesos

Lluvias y fuertes aguaceros marcarán el tiempo este miércoles: estas serán las zonas afectadas

El IMN pronostica un miércoles con condiciones inestables y húmedas, lluvias desde la madrugada y aguaceros aislados con tormenta durante la tarde

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Por Silvia Ureña Corrales
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Clima, lluvia
Tormentas alcanzarán sectores del Pacífico este miércoles, mientras otras regiones tendrán precipitaciones desde horas de la madrugada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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