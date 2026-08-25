Lluvias y fuertes aguaceros marcarán el tiempo este miércoles: estas serán las zonas afectadas

Las lluvias y los aguaceros con tormenta estarán presentes este miércoles 26 de agosto en distintas regiones de Costa Rica. Las precipitaciones se distribuirán desde la madrugada hasta la noche, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El IMN indicó que un patrón inestable y húmedo se mantendrá al sur de Centroamérica debido a las bajas presiones en aguas del Pacífico tropical y los vientos alisios acelerados en el mar Caribe. Además, los altos valores de humedad dejados por el paso de ondas tropicales favorecerán lluvias en zonas marítimas cercanas al país.

En el Valle Central, la madrugada tendrá cielo de poco a parcialmente nublado y condiciones ventosas. Durante la mañana habrá nubosidad parcial, vientos moderados y posibilidad de lluvias al este. Para la tarde se anticipará mayor nubosidad, con lluvias ocasionales en las montañas y chubascos al oeste. La noche permanecerá mayormente nublada. San José tendrá una mínima de 19,1 °C y una máxima de 24,9 °C.

El Pacífico norte iniciará con pocas nubes o nubosidad parcial y ráfagas ocasionales. En la mañana soplarán vientos alisios moderados. Por la tarde aumentará la nubosidad y serán posibles aguaceros aislados en sectores de la península. El IMN también prevé aguaceros aislados con tormenta durante la tarde en el sureste de esta región y la península de Nicoya. En Liberia, la mínima será de 23,8 °C y la máxima llegará a 36,8 °C.

Para el Pacífico central, la madrugada estará parcialmente nublada y la mañana tendrá pocas nubes o nubosidad parcial. Las condiciones cambiarán por la tarde, cuando se esperan aguaceros dispersos con tormenta. En la noche predominará la nubosidad y habrá lluvia aislada en sectores costeros. Quepos registrará una mínima de 21,8 °C y una máxima de 31,2 °C.

Mientras tanto, el Pacífico sur tendrá nubosidad parcial durante la madrugada. En la mañana podrían presentarse chubascos cerca de las costas. Para la tarde se pronostican lluvias y aguaceros aislados con tormenta, mientras que durante la noche habrá lluvia en sectores costeros. Golfito alcanzará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 30,2 °C.

En el Caribe norte, las lluvias aparecerán desde la madrugada, con cielo de parcial a mayormente nublado. Durante la mañana se esperan lluvias dispersas y luego nubes parciales. Por la tarde podrían ocurrir aguaceros ocasionales en las montañas, antes de una noche mayormente nublada. Guápiles tendrá una mínima de 23,1 °C y una máxima de 27,7 °C.

El Caribe Sur también tendrá lluvias dispersas durante la madrugada. La mañana presentará nubosidad variable y precipitaciones dispersas. En horas de la tarde habrá lluvias ocasionales, mientras que por la noche se esperan precipitaciones cerca de la costa. Limón registrará una mínima de 22,9 °C y una máxima de 29,2 °C.

Por su parte, la zona norte amanecerá con condiciones de parcial a mayormente nubladas y lluvias dispersas. Durante la mañana se prevén lluvias ocasionales al norte. Para la tarde habrá aguaceros dispersos y la noche permanecerá mayormente nublada, con lluvia ocasional. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18,3 °C y una máxima de 26,5 °C.

En términos generales, el IMN señala que las lluvias en zonas marítimas cercanas al país se favorecerán durante la madrugada y la mañana, principalmente hacia el Caribe norte y el Pacífico sur. En ese periodo también serán posibles precipitaciones dispersas en partes del norte de la vertiente del Caribe.

Por la tarde, los aguaceros aislados con tormenta se concentrarán en el Pacífico central, sureste del Pacífico norte y península de Nicoya. Las precipitaciones serán más dispersas en el Pacífico sur. Los vientos alisios moderados se percibirán con mayor intensidad en el Pacífico norte.

Efemérides

En San José, el Sol saldrá a las 5:28 a. m. y se pondrá a las 5:48 p. m. La Luna saldrá a las 4:56 p. m. y se ocultará a las 4:07 a. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena, de acuerdo con el reporte del IMN.