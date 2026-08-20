Onda tropical N.° 34 se alejará de Costa Rica: así estarán las lluvias este viernes

Las lluvias se concentrarán principalmente cerca de las costas de Limón y Puntarenas este viernes 21 de agosto. En el resto de Costa Rica habrá una baja probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El IMN prevé que las condiciones atmosféricas locales predominarán sobre el territorio nacional luego del paso de la onda tropical N.° 34. Este sistema desplazará la zona de convergencia intertropical hacia mar adentro y la alejará de América Central.

En el Valle Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Por la tarde pasará de parcial a mayormente nublado y en la noche predominará la nubosidad. San José tendrá una mínima de 19,2 °C y una máxima de 26,2 °C.

Para el Pacífico norte, el IMN anticipa pocas nubes durante la madrugada y la mañana. La nubosidad aumentará parcialmente en la tarde y continuará de esa manera durante la noche. Nicoya alcanzará una mínima de 22,8 °C y una máxima de 36,2 °C.

El Pacífico central tendrá pocas nubes durante las primeras horas del día. En la tarde aparecerá nubosidad parcial y se presentarán aguaceros aislados. Para la noche se mantendrá el cielo parcialmente nublado. Parrita registrará una mínima de 18,4 °C y una máxima de 32 °C.

Mientras tanto, en el Pacífico sur habrá pocas nubes durante la madrugada y la mañana. La tarde traerá condiciones parcialmente nubladas y aguaceros aislados, mientras que por la noche el cielo estará mayormente nublado. Golfito tendrá una mínima de 22,7 °C y una máxima de 29,7 °C.

En el Caribe norte predominará el cielo mayormente nublado durante la madrugada, con posibles lluvias de corta duración cerca de la costa. En la mañana variará de nublado a parcialmente nublado y nuevamente a nublado, también con posibilidad de precipitaciones breves cerca del litoral. Durante la tarde y la noche estará parcialmente nublado. Guápiles tendrá una mínima de 22,9 °C y una máxima de 27,9 °C.

Condiciones similares se esperan en el Caribe Sur. La madrugada estará mayormente nublada y habrá posibilidad de lluvias de corta duración cerca de la costa. Esa posibilidad continuará durante la mañana, con variaciones en la nubosidad. Para la tarde y la noche se prevé cielo parcialmente nublado. Limón registrará una mínima de 22 °C y una máxima de 28,6 °C.

Por su parte, la zona norte tendrá cielo mayormente nublado en la madrugada, con posibilidad de lluvias de corta duración cerca de la costa, según el reporte. Durante la mañana variará entre nublado y parcialmente nublado, mientras que la tarde y la noche estarán parcialmente nubladas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18,7 °C y una máxima de 26,5 °C.

En términos generales, las precipitaciones serán dispersas en el territorio nacional. El IMN señala una alta probabilidad de lluvias cerca de la costa de Limón durante las primeras horas de la mañana y, por la tarde, en las cercanías de la costa de la provincia de Puntarenas. Para las demás zonas del país, la probabilidad será baja.

Efemérides

En San José, el reporte indica una salida a las 5:28 a. m. y una puesta a las 5:51 p. m. Además, consigna otra salida a las 12:59 p. m. y señala que la fase lunar avanzará hacia luna llena. El documento no proporciona una hora para la segunda puesta.