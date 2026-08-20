Sucesos

Onda tropical N.° 34 se alejará de Costa Rica: así estarán las lluvias este viernes

El IMN pronostica lluvias dispersas en Costa Rica tras el paso de la onda tropical

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Por Silvia Ureña Corrales
30/11/2021 Avenida Segunda, San José. La lluvia y mucho frío predominaron esta mañana en la capital, y obligaron a la gente que se dirigía para el trabajo a usar abrigos, bufandas y, sobre todo, sombrillas y paraguas. Sin olvidar, por supuesto, la mascarilla.
Costa Rica tendrá precipitaciones dispersas, nubosidad variable y aguaceros aislados en sectores del Pacífico durante este viernes. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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