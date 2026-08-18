Lluvias se concentrarán en varias regiones de Costa Rica este miércoles: este será el pronóstico por región

El miércoles tendrá aumento de nubosidad por la tarde, precipitaciones en distintas regiones y posibilidad de tormenta en la zona norte.

Las lluvias continuarán en varias regiones de Costa Rica este miércoles 19 de agosto, principalmente durante la tarde, cuando aumentará la nubosidad y se esperan precipitaciones en distintos puntos del país.

El pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indica que durante la madrugada y la mañana habrá entre poca y parcial nubosidad en gran parte del país. Las principales excepciones serán la zona norte y el Caribe, donde se esperan precipitaciones desde las primeras horas.

Por la tarde, la nubosidad aumentará y favorecerá lluvias aisladas en el Valle Central, Pacífico central y Pacífico sur, así como en las montañas del Caribe y la zona norte. Además, podrían presentarse chubascos en la península de Nicoya. Durante la noche persistirá la posibilidad de lluvias aisladas en el Caribe, especialmente cerca de la costa, según el IMN.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana tendrán pocas nubes o cielo parcialmente nublado. Para la tarde se pronostica un aumento de la cobertura nubosa y lluvias dispersas, mientras que la noche estará parcialmente nublada. San José tendrá una mínima de 19,1 °C y una máxima de 23,4 °C.

El Pacífico norte tendrá pocas nubes durante la madrugada y la mañana, además de condiciones ventosas hacia el norte. En la tarde estará parcialmente nublado y existirán posibilidades de chubascos en la península de Nicoya. La noche permanecerá parcialmente nublada. Liberia registrará una mínima de 23,8 °C y una máxima de 34,7 °C.

Para el Pacífico central, el IMN anticipa pocas nubes durante la primera parte del día. La nubosidad aumentará entre la tarde y la noche, con aguaceros en las montañas durante el periodo vespertino. Parrita tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 30,7 °C.

En el Pacífico sur, la madrugada y la mañana también tendrán pocas nubes. Durante la tarde se espera cielo parcialmente nublado y aguaceros aislados. Para la noche se pronostican condiciones parcialmente nubladas. Golfito registrará una mínima de 21,9 °C y una máxima de 29,4 °C.

El Caribe norte tendrá condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. En la tarde podrían presentarse chubascos en las montañas, mientras que por la noche volverán las lluvias aisladas. Tortuguero tendrá una mínima de 24,4 °C y una máxima de 28 °C.

En el Caribe Sur habrá cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias costeras durante la madrugada y la mañana. Para la tarde se esperan lluvias aisladas en las montañas y, durante la noche, precipitaciones cerca de la costa. Limón registrará una mínima de 21,6 °C y una máxima de 28 °C.

La zona norte comenzará el miércoles con cielo nublado, lluvias de variable intensidad y posibilidad de tormenta durante la madrugada. En la mañana podrían ocurrir chubascos aislados. Para la tarde se esperan lluvias aisladas en las montañas y la noche estará parcialmente nublada. Upala tendrá una mínima de 23,9 °C y una máxima de 33,5 °C.

Efemérides

En San José, el Sol saldrá a las 5:28 a. m. y se pondrá a las 5:52 p. m. La Luna saldrá a las 11:16 a. m. y se pondrá a las 11:02 p. m. La fase lunar será cuarto creciente, de acuerdo con el reporte del IMN.