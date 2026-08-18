Sucesos

Lluvias se concentrarán en varias regiones de Costa Rica este miércoles: este será el pronóstico por región

El IMN pronostica aumento de nubosidad y lluvias en varias regiones del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima, neblina y frío en Cartago
El miércoles tendrá aumento de nubosidad por la tarde, precipitaciones en distintas regiones y posibilidad de tormenta en la zona norte. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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