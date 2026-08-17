Sucesos

Lluvias y aguaceros alcanzarán varias regiones de Costa Rica este martes: revise dónde

El IMN pronostica lluvias desde la madrugada del martes en el Caribe, con aguaceros y posibles tormentas en la tarde en el Pacífico y el Valle Central

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Por Silvia Ureña Corrales
Fuerte aguacero en Tibás
Precipitaciones aparecerán desde la madrugada en el Caribe y se extenderán por la tarde a sectores del centro y el Pacífico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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