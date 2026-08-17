Lluvias y aguaceros alcanzarán varias regiones de Costa Rica este martes: revise dónde

Precipitaciones aparecerán desde la madrugada en el Caribe y se extenderán por la tarde a sectores del centro y el Pacífico.

Las lluvias y los aguaceros tendrán presencia en distintas regiones de Costa Rica este martes 18 de agosto, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Las precipitaciones comenzarán desde primeras horas en sectores del Caribe y se extenderán durante la tarde a puntos del Pacífico y el Valle Central.

Según el IMN, persistirán condiciones húmedas e inestables por la cercanía de la zona de convergencia intertropical al sur de Centroamérica. Durante la madrugada y la mañana, la inestabilidad en las zonas marítimas del Caribe favorecerá lluvias dispersas en esa vertiente, principalmente en regiones del norte.

En el Valle Central, la madrugada estará parcialmente nublada y la mañana tendrá nubosidad parcial. Para las primeras horas de la tarde se estimarán lluvias dispersas y aguaceros hacia el oeste, con posibilidad de tormenta. En la noche predominará el cielo mayormente nublado. San José tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 25,7 °C.

El Pacífico norte comenzará con pocas nubes durante la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán aguaceros en sectores del oeste, con posibilidad de tormenta durante las primeras horas del periodo vespertino. Nicoya registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 36,1 °C.

Para el Pacífico central, la mañana pasará de pocas nubes a cielo parcialmente nublado. Durante la tarde habrá aguaceros aislados y el comentario general del IMN también señala posibilidad de tormenta en las primeras horas de ese periodo. Quepos tendrá una mínima de 21,4 °C y una máxima de 32,8 °C.

En el Pacífico sur, podrán ocurrir chubascos costeros durante la mañana. Para la tarde se anticiparán lluvias y chubascos aislados, principalmente sobre las montañas y sectores costeros. En la noche, el cielo pasará de nublado a parcialmente nublado. Golfito tendrá una mínima de 20,7 °C y una máxima de 27,9 °C.

El Caribe norte tendrá posibles lluvias de corta duración cerca de la costa desde la madrugada. En la mañana podrán registrarse precipitaciones variables y ocasionales en sectores del norte. Durante la tarde habrá aguaceros en las montañas y en la noche se prevé lluvia aislada. Tortuguero registrará una mínima de 23,4 °C y una máxima de 28,8 °C.

Mientras tanto, en el Caribe Sur podrán presentarse lluvias breves cerca de la costa durante la madrugada. Para la mañana, el IMN anticipará posibles lluvias variables hacia el norte. La tarde estará de parcial a nublada y en la noche el cielo pasará de nublado a parcialmente nublado. Limón tendrá una mínima de 22,4 °C y una máxima de 28,6 °C.

La zona norte también tendrá posibilidad de lluvias de corta duración durante la madrugada. Para la mañana se esperan posibles precipitaciones variables. En la tarde podrán ocurrir aguaceros en las montañas y en la noche habrá lluvia aislada. Ciudad Quesada registrará una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C.

En el panorama nacional, el IMN anticipará posibles aguaceros ocasionales y tormenta durante el transcurso del día en sectores del oeste y sobre las montañas de la vertiente del Caribe. En las primeras horas de la tarde, los aguaceros dispersos con posible tormenta se concentrarán en el oeste del Valle Central, el Pacífico central y el Pacífico norte.

Efemérides

En San José, el Sol saldrá a las 5:28 a. m. y se pondrá a las 5:52 p. m. La Luna saldrá a las 10:25 a. m. y se pondrá a las 10:17 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente, según el IMN.