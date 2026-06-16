Onda tropical N.° 12 provocará lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones de Costa Rica este martes

El IMN prevé aguaceros intensos, tormentas eléctricas y posibles inundaciones por la influencia de la onda tropical N.° 12.

La influencia de la zona de convergencia intertropical y el ingreso de la onda tropical N.° 12 provocarán lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintas regiones del país durante la tarde y la noche de este martes, según un aviso emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno se presenta en un contexto de alta inestabilidad atmosférica sobre el sur de Centroamérica. Durante la mañana se registraron aguaceros aislados en sectores del Caribe Sur y precipitaciones en la península de Osa, mientras que la onda tropical avanzó sobre territorio panameño con dirección hacia Costa Rica.

El IMN prevé que la onda tropical N.° 12 alcance el país hacia el final del día y refuerce las precipitaciones asociadas a la zona de convergencia intertropical, principalmente en las costas del Pacífico.

Las condiciones favorecerán la presencia de lluvias intensas con tormenta eléctrica en el Pacífico Central, el Pacífico Sur montañoso y el Valle Central. Las precipitaciones también podrían extenderse hacia sectores del oeste durante las últimas horas de la tarde y parte de la noche.

En las montañas del Caribe y la zona norte se esperan aguaceros más localizados. Mientras tanto, el Pacífico Norte registraría lluvias en las cercanías del golfo de Nicoya y áreas aledañas.

De acuerdo con el pronóstico, los acumulados de lluvia oscilarían entre 25 y 50 milímetros, con máximos puntuales de entre 65 y 85 milímetros en regiones ubicadas al oeste de la vertiente del Pacífico, en periodos de seis a doce horas.

El IMN advirtió sobre posibles afectaciones en zonas urbanas debido a la saturación de alcantarillados y sistemas de drenaje. También pidió especial atención en el Pacífico Sur, la cuenca del río Sarapiquí, las llanuras del Caribe Norte y la península de Nicoya, donde los suelos mantienen altos niveles de humedad.

La institución recomendó mantener vigilancia en sectores propensos a inundaciones y buscar refugio seguro en caso de tormentas eléctricas o ráfagas de viento asociadas a nubes de tormenta. Según el organismo, algunas ráfagas podrían alcanzar hasta 80 km/h de forma aislada.