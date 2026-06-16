Sucesos

Onda tropical N.° 12 provocará lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones de Costa Rica este martes

El IMN alertó sobre lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de hasta 80 km/h para este martes

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Por Silvia Ureña Corrales
El IMN prevé aguaceros intensos, tormentas eléctricas y posibles inundaciones por la influencia de la onda tropical N.° 12.
El IMN prevé aguaceros intensos, tormentas eléctricas y posibles inundaciones por la influencia de la onda tropical N.° 12. (IMN/IMN)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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