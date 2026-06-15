Sucesos

Onda tropical N.° 12 aumentará las lluvias este martes en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

La combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y el ingreso de una nueva onda tropical favorecerá aguaceros con tormenta eléctrica en varias zonas del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Aguaceros con tormenta afectarán el Pacífico, Valle Central, Caribe y zona norte este martes, según el pronóstico del IMN. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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