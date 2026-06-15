Onda tropical N.° 12 aumentará las lluvias este martes en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 16 de junio las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la disminución gradual de los vientos, una zona de convergencia intertropical activa al sur de la región y el arribo de la onda tropical N.° 12 hacia el final del día.

Durante la mañana, la nubosidad variable se concentrará en el Caribe y en sectores de la zona norte. En esas regiones existirán posibilidades de chubascos y lluvias dispersas cerca de las costas. Más tarde, la actividad lluviosa aumentará sobre el Pacífico Sur, Pacífico Central, sectores montañosos del Caribe occidental y los alrededores del golfo de Nicoya. El IMN anticipa aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica.

Las precipitaciones también alcanzarán el Valle Central y la zona norte. El este de ambas regiones recibirá lluvias, mientras que sectores del centro y oeste tendrán aguaceros aislados con tormenta. Durante la noche, las lluvias persistirán en varias zonas del país. Los acumulados más notorios se presentarán en el Pacífico costero occidental y en áreas marítimas del Caribe debido al ingreso de la onda tropical.

En el Valle Central, la madrugada iniciará parcialmente nublada. La mañana pasará de parcialmente nublada a nublada. En la tarde dominará el cielo mayormente nublado con aguaceros dispersos y posible tormenta. Durante la noche persistirá la nubosidad con lluvias dispersas en las primeras horas. En San José, la temperatura mínima será de 19,4 °C y la máxima de 27 °C.

El Pacífico Norte tendrá una madrugada parcialmente nublada y una mañana con pocas nubes. Además, soplará viento moderado del norte. Para la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán aguaceros con tormenta en la península y el golfo. En la noche continuarán lluvias aisladas en la península. Liberia registrará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 35,7 °C.

En el Pacífico Central, la mañana mostrará condiciones entre poco y parcialmente nubladas. La tarde traerá aguaceros y tormenta bajo un ambiente nublado. En la noche prevalecerá la nubosidad con lluvias y tormenta cerca de la costa. Parrita tendrá una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 31,4 °C.

El Pacífico Sur mantendrá nubosidad parcial durante la madrugada y la mañana. En horas de la tarde aumentará la cobertura nubosa y se presentarán aguaceros con tormenta. Las lluvias continuarán cerca de la costa durante la noche. Golfito alcanzará una mínima de 21,5 °C y una máxima de 29,1 °C.

En el Caribe Norte, la nubosidad será variable desde la madrugada. Habrá posibles lluvias y precipitaciones aisladas durante la mañana. Para la tarde se desarrollarán lluvias y tormenta en las montañas. En la noche persistirá la posibilidad de lluvias aisladas. Guápiles registrará entre 22,3 °C y 28,6 °C.

El Caribe Sur tendrá nubosidad variable y posibilidades de lluvia durante gran parte de la mañana. En la tarde se desarrollarán lluvias y tormenta en sectores montañosos. La noche presentará cielo parcialmente nublado. Limón reportará una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 28,6 °C.

La zona norte iniciará con nubosidad entre parcial y mayormente nublada. En la mañana se mantendrán lluvias aisladas. Durante la tarde aumentará la inestabilidad con lluvias y tormenta en las montañas. Para la noche continuarán las posibilidades de precipitaciones aisladas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16,6 °C y una máxima de 27,8 °C.

La combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y el avance de la onda tropical favorecerá una jornada con lluvias frecuentes en gran parte del territorio nacional.

Efemérides

En San José, la salida del Sol será a las 5:16 a. m. y la puesta a las 5:57 p. m. La Luna saldrá a las 6:47 a. m. y se ocultará a las 7:57 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.