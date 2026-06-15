Onda tropical N.° 11 activará fuertes lluvias y tormentas en gran parte del país este lunes

Lluvias de hasta 80 mm afectarán este lunes al Pacífico y otras regiones. El IMN pidió vigilancia en zonas con riesgo de inundaciones.

La influencia de la onda tropical N.° 11 mantendrá condiciones inestables este lunes en gran parte del país. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre lluvias intensas, aguaceros con tormenta eléctrica y posibles afectaciones en zonas con suelos saturados.

Durante la madrugada y la mañana, el fenómeno favoreció precipitaciones en sectores montañosos de la zona norte, la frontera con Nicaragua y regiones marítimas del Caribe. En esas áreas se registraron acumulados de entre 1 y 15 milímetros durante las últimas seis horas.

Según el IMN, la onda tropical N.° 11 avanzará hacia el océano Pacífico durante la tarde. Su interacción con la zona de convergencia intertropical aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas en distintos puntos del territorio nacional.

El pronóstico indica que en el Pacífico podrían acumularse entre 20 y 50 milímetros de lluvia en seis horas, con máximos puntuales de hasta 80 milímetros. Las precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche en sectores costeros.

En el oeste del Valle Central, así como en zonas montañosas del Caribe y la zona norte, se esperan aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Los acumulados previstos oscilan entre 20 y 40 milímetros en seis horas, con máximos puntuales de hasta 60 milímetros.

El IMN pidió especial vigilancia en el Pacífico Sur, la cuenca del río Sarapiquí, las llanuras del Caribe Norte, la zona norte y la península de Nicoya. La entidad señaló que estas áreas presentan niveles elevados de saturación en los suelos, lo que aumenta el riesgo de incidentes asociados a las lluvias.

La institución también recomendó precaución en sectores urbanos debido a una posible saturación de alcantarillados y sistemas de drenaje. Además, instó a la población a mantenerse atenta ante tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, que en casos aislados podrían alcanzar hasta 80 km/h.