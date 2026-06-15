Sucesos

Onda tropical N.° 11 activará fuertes lluvias y tormentas en gran parte del país este lunes

Las condiciones atmosféricas cambiarán durante la tarde en varias regiones del país. Conozca cuáles son las zonas con mayor riesgo de lluvias intensas y tormentas

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias de hasta 80 mm afectarán este lunes al Pacífico y otras regiones. El IMN pidió vigilancia en zonas con riesgo de inundaciones. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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