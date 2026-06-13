Sucesos

Onda tropical N.° 10 ingresará a Costa Rica durante las primeras horas del domingo: revise cómo estará el clima en su región

El IMN prevé precipitaciones durante la madrugada y la mañana en el Caribe y la zona norte, mientras el Pacífico Norte mantendrá ráfagas de viento

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Por Jailine González Gómez
El IMN prevé lluvias en Caribe y zona norte por la onda tropical N.° 10. El Pacífico Norte mantendrá ráfagas y ambiente más estable. (Gabriela Téllez)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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