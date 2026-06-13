Onda tropical N.° 10 ingresará a Costa Rica durante las primeras horas del domingo: revise cómo estará el clima en su región

El IMN prevé lluvias en Caribe y zona norte por la onda tropical N.° 10. El Pacífico Norte mantendrá ráfagas y ambiente más estable.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de que este domingo 14 de junio estará marcado por el ingreso de la onda tropical N.° 10 durante las primeras horas del día. Además, los vientos alisios permanecerán entre moderados y acelerados en la cuenca del mar Caribe. Estas condiciones favorecerán lluvias en el Caribe y la zona norte durante la madrugada y la mañana.

Según el IMN, la influencia de la onda tropical se concentrará en las primeras horas de la jornada. Después predominará nubosidad entre parcial y ocasionalmente nublada en gran parte del territorio nacional.

En el Valle Central, el cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la cobertura nubosa y se presentarán lluvias aisladas. San José registrará una temperatura mínima de 18,7 °C y una máxima de 28,2 °C.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes durante buena parte del día. También persistirán ráfagas ocasionales de moderada a fuerte intensidad, sobre todo en el norte de la región. Liberia alcanzará una temperatura entre 24,1 °C y 36,2 °C.

Para el Pacífico Central, el ambiente será estable en la madrugada y la mañana. Durante la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán aguaceros dispersos acompañados de tormenta. Quepos tendrá una temperatura mínima de 22,4 °C y una máxima de 32 °C.

Una condición similar se proyecta para el Pacífico Sur. El día iniciará con pocas nubes y en horas de la tarde se presentarán aguaceros dispersos con tormenta en sectores montañosos. Golfito registrará temperaturas entre 22,8 °C y 33,8 °C.

En el Caribe Norte, las lluvias serán protagonistas durante la madrugada y la mañana. Más adelante, el cielo mostrará nubosidad parcial con precipitaciones en zonas montañosas. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 29,4 °C.

El Caribe Sur también tendrá lluvias aisladas en las primeras horas del día. Conforme avance la jornada, la nubosidad disminuirá y predominarán condiciones parcialmente nubladas. Limón registrará temperaturas entre 22,8 °C y 29,3 °C.

En la zona norte, el IMN prevé cielos mayormente nublados con lluvias durante la madrugada y la mañana. Durante la tarde y la noche se mantendrá nubosidad parcial a mayormente nublada. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18,7 °C y una máxima de 26,9 °C.

El panorama nacional reflejará una mayor incidencia de lluvias en el Caribe y la zona norte durante las primeras horas del domingo. En contraste, el Pacífico Norte mantendrá condiciones más secas y ventosas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:16 a. m. y la puesta del sol será a las 05:57 p. m. La fase lunar será luna nueva.