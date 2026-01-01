OIJ solicita ayuda para dar con Enmanuel Soto Fajardo, médico desaparecido el 30 de diciembre

El OIJ pide colaboración ciudadana para ubicar a Enmanuel Soto Fajardo, visto por última vez el 30 de diciembre cuando se dirigía a Venecia de San Carlos. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pidió este jueves 1.º de enero la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Enmanuel Soto Fajardo, un médico del hospital de San Carlos, quien fue visto por última vez el pasado 30 de diciembre de 2025, cuando se dirigía hacia Venecia de San Carlos (Alajuela).

De acuerdo con la información oficial divulgada por el OIJ, Soto Fajardo viajaba en un vehículo Mitsubishi Montero Sport, color gris, año 2019, con placas RSF-015.

Desde entonces, no se tiene información confirmada sobre su paradero.

Las autoridades mantienen activa la investigación y recalcan que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en la localización de la persona desaparecida.

El OIJ insta a quienes tengan información a comunicarse de inmediato y de forma confidencial al Centro de Información Confidencial, mediante la línea gratuita 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.

La institución también solicita compartir esta información para ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar la pronta ubicación de Soto Fajardo.