OIJ revela identidad del hombre asesinado mientras cargaba gasolina en Moín

Un hombre fue asesinado en una gasolinera en Moín, en Limón.

La tarde del jueves, la Cruz Roja Costarricense informó de que un hombre fue asesinado a balazos en una gasolinera en Moín de Limón.

La víctima fue identificada con el apellido Obando, de 30 años. Los hechos se habrían dado a eso de las 4:45 p.m. En apariencia, el hombre recibió al menos dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en la espalda.

Información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indica que Obando estaba cargando su vehículo de combustible cuando fue interceptado por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta.

Cuando se percató del ataque, intentó huir de sus agresores por la parte trasera de la estación de servicio, pero fue alcanzado por los disparos.

La Cruz Roja desplazó una unidad básica al sitio y, a su llegada, confirmó el fallecimiento del hombre. El caso quedó ahora en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).