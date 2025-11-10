OIJ revela detalles sobre el cuerpo calcinado hallado en una refrigeradora en Limón

Un cuerpo calcinado fue hallado dentro de un refrigerador en Limón. (Imagen con fines ilustrativos). Archivo/La Nación.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio nuevos detalles sobre el cuerpo calcinado hallado la mañana de este lunes dentro de una refrigeradora, en el sector de Santa Rosa, en Valle La Estrella, Limón.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, el reporte ingresó al sistema de emergencias 9-1-1 a las 8:41 a. m., cuando un vecino alertó sobre la presencia del cuerpo a la orilla de la vía pública.

Agentes judiciales se presentaron en el sitio y confirmaron el hallazgo. Debido al avanzado estado de calcinación, no fue posible determinar si el cuerpo presentaba heridas visibles ni su identidad, por lo que fue trasladado a la Morgue Judicial bajo la clasificación de “XX masculino”.

El caso permanece en investigación.