Sucesos

OIJ revela detalles de doble homicidio en Limón; una de las víctimas es menor de edad

Víctimas fueron interceptadas y atacadas a tiros mientras viajaban en bicimoto en Limoncito

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Por Cristian Mora
Oficiales de Fuerza Pública llegaron a la escena
Dos hombres fueron asesinados a balazos este sábado en Limoncito de Limón. Oficiales de Fuerza Pública llegaron a la escena. (Cortesía Reiner Montero, corresponsal GN/Cortesía Reiner Montero, corresponsal GN)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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