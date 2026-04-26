OIJ revela detalles de doble homicidio en Limón; una de las víctimas es menor de edad

Dos hombres fueron asesinados a balazos este sábado en Limoncito de Limón. Oficiales de Fuerza Pública llegaron a la escena.

Dos hombres, uno de 22 años y un menor de 17, fueron asesinados a balazos la noche de este sábado en el sector de Limoncito, en Limón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 9 p. m., cuando las víctimas se desplazaban en una bicimoto por vía pública y, en apariencia, fueron interceptadas por varios sujetos que les dispararon en múltiples ocasiones.

El fallecido mayor de edad, de apellido Pérez, presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, espalda, pecho, tórax y piernas. El menor, por su parte, presentaba impactos en la espalda y las piernas.

Ambos fallecieron en el sitio tras el ataque.

Agentes del OIJ de Limón se trasladaron al lugar, donde realizaron la inspección preliminar de los cuerpos y el levantamiento de estos, que posteriormente fueron remitidos a la Morgue Judicial para su autopsia.

En el lugar también se recolectaron indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

El OIJ mantiene el caso en investigación.