Crímenes

Tiroteo en Limón deja dos hombres fallecidos

Dos hombres murieron asesinados a balazos este sábado en Limoncito de Limón

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Por Arianna Villalobos Solís
Oficiales de Fuerza Pública llegaron a la escena
Dos hombres fueron asesinados a balazos este sábado en Limoncito de Limón. Oficiales de Fuerza Pública llegaron a la escena. (Cortesía Reiner Montero, corresponsal GN/Cortesía Reiner Montero, corresponsal GN)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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