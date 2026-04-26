Tiroteo en Limón deja dos hombres fallecidos

Dos hombres fueron asesinados a balazos este sábado en Limoncito de Limón. Oficiales de Fuerza Pública llegaron a la escena.

Dos hombres, cuyas identidades aún no han sido confirmadas, fueron asesinados la noche de este sábado en medio de un tiroteo en la comunidad de Limoncito, en Limón.

Según confirmó a La Nación la Cruz Roja Costarricense, el reporte por personas heridas con arma de fuego ingresó a las 9:03 p. m.

Para atender la emergencia, se desplazaron varias unidades al sitio, donde se constató la muerte de ambas víctimas, quienes presentaban múltiples impactos de bala en diferentes zonas del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre posibles heridos ni sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Colaboró con esta información el corresponsal Reiner Montero.