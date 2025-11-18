OIJ publica retrato de mujer asesinada en Desamparados y pide ayuda para identificarla

Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar el cuerpo de una mujer que fue víctima de un homicidio en San Juan de Dios de Desamparados.

Los hechos ocurrieron el 10 de octubre, durante la madrugada, cuando la mujer se encontraba junto a cuatro hombres en las afueras de un local comercial. En ese momento, al menos tres sujetos descendieron de un vehículo que se acercó al grupo y dispararon en múltiples ocasiones.

Mujer falleció durante una balacera en Desamparados el 10 de octubre. (OIJ/Cortesía)

El ataque dejó como saldo dos hombres fallecidos: uno de apellido López, de 43 años y nacionalidad nicaragüense; y otro de apellido Romero, de 41 años, de nacionalidad salvadoreña.

Otras tres personas resultaron heridas —un hombre de apellido Morales, de nacionalidad nicaragüense; otro de apellido Valverde, de 31 años; y la mujer—, quienes fueron trasladadas a distintos centros médicos con heridas de arma de fuego.

No obstante, la mujer fue declarada sin signos vitales minutos después de su ingreso al Hospital Calderón Guardia. La víctima, quien se presume respondía al nombre de Dixiana y sería de nacionalidad extranjera, aún no ha sido identificada.

Si usted tiene información que permita identificarla, puede brindarla de forma confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.