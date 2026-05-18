OIJ investiga muerte de hombre durante forcejeo con guarda en condominio de Curridabat

El hecho ocurrió pasadas las 9:30 de la noche del domingo. Imagen con fines ilustrativo. Foto: Archivo

Un hombre de apellido Rosales, de 39 años, murió durante un forcejeo con un guarda de seguridad que intentaba impedirle el ingreso a un condominio en Granadilla de Curridabat, San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los hechos sucedieron pasadas las 9:30 p. m. luego de que la víctima presuntamente intentara ingresar en tres ocasiones al residencial.

Durante el último intento, uno de los oficiales de seguridad privada intervino para retirarlo de la propiedad. En apariencia, el guarda sujetó a Rosales del cuello para controlarlo; sin embargo, falleció en el sitio.

Por el momento, la Policía Judicial no precisó si hay detenidos por este caso ni las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos. El caso se mantiene en investigación.