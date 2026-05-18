Sucesos

OIJ investiga muerte de hombre durante forcejeo con guarda en condominio de Curridabat

El hombre, de 39 años, presuntamente intentó ingresar tres veces al condominio en Granadilla de Curridabat

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Por Yucsiany Salazar
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El hecho ocurrió pasadas las 9:30 de la noche del domingo. Imagen con fines ilustrativo. Foto: Archivo (IStock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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