Sucesos

OIJ investiga muerte de hombre baleado tras persecución policial en Nicoya

OIJ decomisó las armas de tres oficiales de Fuerza Pública y dos de Tránsito mientras investiga si dispararon durante la persecución que terminó con un fallecido y un herido

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Por Cristian Mora
03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
El OIJ de Nicoya investiga las circunstancias en las que un hombre murió y otro resultó herido de bala después de una persecución policial en Mansión. (JOHN DURAN/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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