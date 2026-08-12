OIJ investiga muerte de hombre baleado tras persecución policial en Nicoya

El OIJ de Nicoya investiga las circunstancias en las que un hombre murió y otro resultó herido de bala después de una persecución policial en Mansión.

Un hombre de apellido Baltodano, de 69 años, murió la tarde de este martes luego de una persecución policial que terminó cuando el vehículo en el que viajaba chocó contra un paredón y se volcó, en Mansión de Nicoya, Guanacaste.

En el mismo vehículo viajaba un hombre de apellido Torres, de 31 años, quien resultó herido de bala, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, los hechos comenzaron pasadas las 4 p. m., cuando oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito mantenían un retén en carretera en Mansión.

En apariencia, Torres conducía el vehículo y habría evadido el retén, por lo que oficiales de ambos cuerpos policiales comenzaron a perseguirlo.

Más de dos kilómetros después del punto donde se encontraba el retén, el automóvil chocó contra un paredón y se volcó.

Cuando personal de la Cruz Roja atendió el incidente, determinaron que ambos presentaban heridas de bala. Baltodano tenía una herida en la espalda y Torres, una en el brazo derecho.

Baltodano falleció, mientras que Torres fue trasladado a un centro médico de la zona para recibir atención.

Investigan actuación de cinco policías

El OIJ informó que investiga si los policías dispararon durante la persecución y si esos disparos provocaron las heridas de las personas.

Como parte de las diligencias, y en coordinación con el Ministerio Público, se ordenó decomisar las armas de reglamento de cinco oficiales: tres de Fuerza Pública y dos de la Policía de Tránsito.

Por el momento, la investigación se encuentra en desarrollo.

La Nación envió consultas al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para conocer la versión de la Fuerza Pública sobre la persecución y determinar si los oficiales utilizaron sus armas durante el operativo. Al momento de esta publicación, las consultas se encontraban en trámite y no se había recibido respuesta.