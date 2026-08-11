Identifican a mujer hallada entre sábanas en un carro en Pococí; sospechoso cumplirá prisión preventiva

El cuerpo de la mujer viajaba dentro del automóvil que colisionó contra una patrulla en Pococí.

Diana Michelle Muñoz Briceño de, de 31 años, es la mujer que fue ubicada sin vida dentro de un vehículo en La Roxana de Pococí, en Limón.

La muchacha, madre de dos niñas de 11 y 7 años, apareció envuelta en sábanas y con una bolsa plástica en la cabeza. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tenía golpes en su cuerpo y señales que apuntan a que habría sido víctima de asfixia.

El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía de Género logró que el sospechoso de asesinarla, un hombre de apellidos Herrera Zúñiga, de 45 años, cumpla seis meses en prisión preventiva mientras avanzan las pesquisas del caso.

El cuerpo de Diana, vecina de La Trinidad de Moravia, apareció la noche del domingo, cuando oficiales de Fuerza Pública hacían en recorrido por la ruta 32. De acuerdo con la Policía Judicial, los policías notaron un carro sospechoso que estaba estacionado al lado de la vía y, cuando iban a abordar al sujeto, el hombre se dio a la fuga.

Herrera condujo el carro hasta La Roxana de Pococí, en una persecución que se extendió por más de 30 kilómetros. El sujeto colisionó contra una de las patrullas y al inspeccionar el carro, los oficiales hallaron el cuerpo entre sábanas.

Este año, el país registra 14 femicidios, además de Diana Michelle, la semana pasada fue asesinada Meyli Iveth Meza, de 35 años, en Pijije de Bagaces.

Se presume que Meza, quien era soltera y madre de tres hijos, una joven de 18 años y dos menores de 13 y 5 años, tuvo una discusión con su pareja sentimental y este la agredió. Por este caso, un hombre de apellidos Morales Talavera quedó detenido.