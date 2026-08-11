Sucesos

Identifican a mujer hallada entre sábanas en un carro en Pococí; sospechoso cumplirá prisión preventiva

El cuerpo de la mujer, madre de dos niñas, apareció con golpes en su cuerpo y con una bolsa plástica en la cabeza

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Por Natalia Vargas
Hallan cuerpo de mujer envuelto en bolsas plásticas dentro de vehículo en Pococí
El cuerpo de la mujer viajaba dentro del automóvil que colisionó contra una patrulla en Pococí. (Corresponsal: Reiner Montero/Suministrada)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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