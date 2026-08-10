Sucesos

Hallan cuerpo de mujer envuelto en bolsas plásticas dentro de un vehículo en Pococí

Hallazgo se produjo luego de que el conductor del automóvil presuntamente huyera de un retén policial y fuera perseguido durante varios kilómetros

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Hallan cuerpo de mujer envuelto en bolsas plásticas dentro de vehículo en Pococí
La Cruz Roja confirmó que la mujer localizada dentro del vehículo en Roxana de Pococí se encontraba fallecida. (Corresponsal: Reiner Montero/Suministrada)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
hallazgo de cuerpoPococíLimónCruz RojaPolicía
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.