Hallan cuerpo de mujer envuelto en bolsas plásticas dentro de un vehículo en Pococí

La Cruz Roja confirmó que la mujer localizada dentro del vehículo en Roxana de Pococí se encontraba fallecida.

El cuerpo de una mujer fue localizado la noche de este domingo dentro de un vehículo en Roxana de Pococí, Limón, luego de una intervención realizada por oficiales de la Fuerza Pública.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió el reporte de la emergencia a las 10:51 p. m. Una unidad se desplazó al sitio y encontró a una mujer adulta dentro de un automóvil. Los socorristas confirmaron que estaba fallecida.

Según una fuente cercana al caso, el hallazgo se produjo después de que oficiales que realizaban un retén de carretera en Santa Rosa de Ticabán detuvieran el automóvil para una revisión.

Al solicitarle los documentos al conductor, los policías habrían percibido olor a licor y observaron una cobija en el asiento trasero. De acuerdo con la fuente, cuando le preguntaron qué transportaba en esa parte del vehículo, el hombre aceleró y huyó del lugar.

Los oficiales iniciaron una persecución que, según la información preliminar, se extendió por más de 30 kilómetros.

La persecución terminó en el acceso a una finca piñera. Al encontrarse aparentemente sin salida, el conductor habría realizado un giro en U y chocó contra un carro policial que lo seguía.

Cuerpo estaba en la parte trasera

Al revisar el automóvil, los policías encontraron el cuerpo de una mujer envuelto en bolsas plásticas y cubierto con una sábana, según la fuente cercana al caso. Dentro del vehículo también habría una pala.

El conductor fue detenido. Según la información preliminar suministrada a este medio, sería vecino de San José y presentaba un aparente estado de ebriedad que dificultaba obtener información de su parte.

Por el momento, no ha trascendido la identidad de la víctima y el caso está en investigación.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.