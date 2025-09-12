Sucesos

OIJ investiga causa de muerte de empresario Alberto Rodríguez Baldí

El Organismo de Investigación Judicial trasladó el cuerpo de Alberto Rodríguez Baldí a la Morgue Judicial para practicarle la autopsia. El caso se maneja como una muerte en investigación.

Por Christian Montero
El empresario hotelero Alberto Rodríguez Baldí (Izq.) falleció el martes 9 de setiembre en su casa en un complejo de condominios en San Rafael de Escazú. En la imagen aparece junto a su amigo y abogado Juan Marcos Rivero. (Credit Eyleen Vargas)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

