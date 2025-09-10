Muere empresario turístico Alberto Rodríguez Baldí

La tarde de este martes se confirmó el fallecimiento del empresario turístico y abogado Alberto Rodríguez Baldí.

Rodríguez, de 67 años, era propietario de Baldí Hot Springs, en La Fortuna. El complejo turístico emitió un comunicado lamentando el deceso del empresario.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones y en la historia de Baldi Hot Springs Hotel Resort & Spa, pero también nos deja un legado de visión, esfuerzo y amor por este proyecto que transformó la vida de muchos y que seguirá vivo en cada rincón de este lugar”, dice el texto.