OIJ investiga a padres de niño de dos años atropellado en San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la tarde de este sábado que abrió una investigación contra los padres del niño de dos años y medio que fue atropellado durante la madrugada en San Carlos mientras se encontraba solo.
“Se está realizando una investigación de oficio por los presuntos delitos de incumplimiento o abuso de patria potestad y por lesiones culposas”, señaló la oficina de prensa del OIJ.
El menor salió de su casa durante la madrugada mientras sus padres dormían. Cerca de las 3:15 a. m., se encontraba solo en la vía pública en Venecia de San Carlos, cuando un vehículo tipo pick-up lo atropelló y se dio a la fuga.
Posteriormente, un vehículo que pasó por ahí halló al menor y llamó al 911.
La Cruz Roja rescató al niño y lo trasladó al Hospital San Carlos, la mañana de este sábado fue llevado al Hospital Nacional de Niños, donde permanece bajo observación.