Niño de dos años fue atropellado y encontrado solo en vía pública

Un niño de dos años fue atropellado la madrugada de este sábado en San Carlos, Alajuela. El menor fue encontrado solo en la calle. Tenía múltiples golpes.

La llamada de emergencia ingresó a la Cruz Roja a las 3:25 a. m. “Al llegar a la escena se aborda a un masculino, de aproximadamente dos años de edad, el cual es víctima de múltiples traumas. Se procede con valoración y traslado al Hospital San Carlos en una categoría crítica”, detalló Alonso Rodríguez, vocero de la Cruz Roja Costarricense.

Luego de ser valorado y estabilizado fue trasladado al Hospital Nacional de Niños (HNN), donde llegó a las 9:10 a. m. Allí permanece en observación.

Niño encontrado con golpes en vía pública en San Carlos

Colaboró el corresponsal Edgar Chinchilla