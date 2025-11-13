Sucesos

OIJ incauta ropa de bebé hallado en basurero e inicia investigación para esclarecer el caso

Oficiales de Fuerza Pública encontraron al recién nacido boca arriba entre desechos y aguas negras

Por Natalia Vargas
Un bebé recién nacido fue encontrado el miércoles en un botadero de basura en Hatillo.
Un bebé recién nacido fue encontrado el miércoles en un botadero de basura en Hatillo. (MSP/Cortesía)







