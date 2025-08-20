OIJ identificó a dueño de pitbull que mordió a niño en Multiplaza

El dueño de un perro raza pitbull que mordió a un niño de siete años en Multiplaza Escazú, ya fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó ese cuerpo policial y el abogado Fred Martínez quien representa a la familia del menor.

El hombre, cuya identidad mantiene en reserva la Policía Judicial, fue entrevistado la semana anterior en la sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ; además, los videos del ataque canino fueron decomisados por los investigadores a cargo del caso.

El hecho ocurrió la noche del sábado 9 de agosto, según denunció la madre del menor. El perro mordió al pequeño Mateo en la pierna izquierda cuando caminaban por las cercanías de las escaleras eléctricas del primer piso de la primera etapa del centro comercial ubicado en Guachipelín.

El ataque de un perro a un menor en un centro comercial podría implicar sanciones legales

“El día de hoy tuvimos una reunión con el investigador del OIJ y él nos dice que ya tienen los videos, evidentemente, por estar en una investigación todavía muy preliminar no nos ha compartido esta prueba que es muy importante y reveladora sobre qué fue lo que sucedió”, dijo Martínez.

El litigante del bufete 360 Legal Group adelantó que, por lo que se sabe de los hechos, el delito que identifica es el de descuido de animales peligrosos: “Creemos que podría existir el delito de descuido de animales que está en artículo 130 bis del Código Penal, pero hay que ver bien el vídeo”, dijo.

El representante legal de la familia explicó que ahora esperan el informe del OIJ para determinar las acciones a seguir; ya sea recurrir a la vía penal o civil: “Según lo que nos dijo el investigador ese informe podría estar listo en unos 15 días y lo remiten al Ministerio Público. Una vez con el informe analizaremos todos los elementos de prueba para tomar una decisión de si vamos a mantenernos en la vía penal, presentar una querella y una acción civil o si nos pasamos solo al proceso civil”, precisó.

Según Martínez, lo que más les interesa es resarcir los daños y perjuicios ocasionados a raíz del evento, “y en ambas vías (civil o penal), posiblemente nos vamos a ir contra el dueño del perro que ya está identificado y nos vamos a ir también contra Multiplaza, agregó.

El abogado considera que el reproche hacia el centro comercial es porque debieron tener protocolos para atender emergencias como las sufridas por el menor.

“Han aceptado ciertas condiciones de la sociedad sin los asesoramientos necesarios para evitar ciertas circunstancias, en este caso, llevar mascotas sin que haya un reglamento, sin invertir en personal de seguridad especializado en este tipo de situaciones, porque véase que usted entraba a Multiplaza con un perro y nadie le tomaba ningún control, ni le tomaban los datos, los nombres, que tipo de perro, si tiene o no vacunas”, concluyó Martínez.