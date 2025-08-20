Sucesos

OIJ identificó a dueño de pitbull que mordió a niño en Multiplaza

Policía también decomisó los vídeos del ataque canino

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Niño de 7 años fue atacado por un perro en Multiplaza
Niño de 7 años fue atacado por un perro en Multiplaza (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PitbullMultiplazaataqueniño7 años
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.