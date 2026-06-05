OIJ identifica víctima de homicidio en Guácimo

Un hombre de apellido Leiva de 22 años fue la víctima mortal de un homidicio en Limón, según indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades judiciales indicaron que presentaba heridas en espalda, pecho y clavícula.

El reporte preliminar del OIJ, detalla que el incidente se registró pasadas las 3 de la tarde del jueves 4 de junio en el barrio Los Colegios, de Guácimo.

Al parecer el sospechoso llegó en una motocicleta hasta la casa donde se encontró la Leiva, ingresó y disparó con un arma de fuego contra la víctima, quien fue declarado sin signos vitales en la escena.

El caso se mantiene en investigación. Limón contabiliza 80 homicidios según datos del OIJ.