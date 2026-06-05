Sucesos

OIJ identifica víctima de homicidio en Guácimo

Limón contabiliza 80 homicidios según datos del OIJ

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Por Libia Solano Meza
Homicidio en Guácimo de Limón.
Homicidio en Guácimo de Limón. Foto: Reiner Montero (Reiner Montero/La Nación) (Reiner Montero/La Nación)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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