Sucesos

OIJ identifica víctima de homicidio en Guácimo

Hombre recibió impactos de bala en el abdomen, hombro derecho, antebrazo derecho, mano izquierda y cabeza.

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Por Libia Solano Meza
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Un ataque a balazos en plena vía pública de Guácimo dejó como saldo la muerte de un hombre de 23 años, reflejando la creciente violencia que afecta a la zona. (Juan R. Costa)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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