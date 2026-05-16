OIJ identifica víctima de homicidio en Guácimo

Un ataque a balazos en plena vía pública de Guácimo dejó como saldo la muerte de un hombre de 23 años, reflejando la creciente violencia que afecta a la zona.

Un hombre de apellido Serrano, de 23 años fue asesinado en Guácimo, de Limón según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho ocurrió en vía pública pasadas las 7 de la noche de este viernes, 15 de mayo.

Según el OIJ, la víctima se desplazaba en su carro cuando fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes, presuntamente, le dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga.

Serrano recibió múltiples impactos de bala en el abdomen, hombro derecho, antebrazo derecho, mano izquierda y cabeza.

El ofendido fue trasladado al hospital de Guápiles, donde falleció aproximadamente una hora después de su ingreso.

Los agentes del OIJ realizaron la inspección del lugar, recolectaron indicios balísticos y los enviaron a laboratorios forenses para su análisis.

También realizaron el levantamiento del cuerpo en el centro médico y lo trasladaron a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

Datos del OIJ, revelan que Limón es la segunda provincia más violenta del país.