Sucesos

OIJ identifica a mujer fallecida en cabinas de Cartago

La víctima, de 39 años, fue localizada sin signos visibles de violencia

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Por Libia Solano Meza
El OIJ investiga el fallecimiento de una mujer de 39 años localizada sin vida en una habitación de unas cabinas en San Isidro de El Guarco en Cartago. (Albert Marín.)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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