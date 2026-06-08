OIJ identifica a mujer fallecida en cabinas de Cartago

El OIJ investiga el fallecimiento de una mujer de 39 años localizada sin vida en una habitación de unas cabinas en San Isidro de El Guarco en Cartago.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de una mujer de apellido Brenes, de 39 años, quien fue encontrada sin vida dentro de una habitación de unas cabinas en San Isidro de El Guarco, Cartago.

La Cruz Roja recibió el reporte a las 6:30 a.m., de este lunes 8 de junio. Según los paramédicos en apariencia Brenes sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El informe preliminar del OIJ indica que el cuerpo no mostraba lesiones externas evidentes al momento de la inspección.

Debido a ello, la investigación se maneja inicialmente como una posible muerte natural.