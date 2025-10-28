Sucesos

OIJ identifica a víctimas de doble homicidio en playa Bonita, Limón

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes en vía pública

Por Natalia Vargas
Una pareja fue asesinada a disparos la tarde del lunes en el barrio los Cangrejos, Limón.
Una pareja fue asesinada a disparos la tarde del lunes en el barrio los Cangrejos, Limón. (NotiOro2.0}/Facebook)







doble homicidioLimónbarrios los CangrejosPlaya Bonita
