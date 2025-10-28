OIJ identifica a víctimas de doble homicidio en playa Bonita, Limón

Una pareja fue asesinada a disparos la tarde del lunes en el barrio los Cangrejos, Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las víctimas del doble homicidio registrado la tarde del lunes en barrio los Cangrejos, en playa Bonita, Limón.

Se trata de una mujer de apellido Zúñiga, de 20 años, y un hombre de apellido Gutiérrez, de 28 años.

La pareja viajaba a bordo de un automóvil blanco cuando, a eso de las 3 p. m., fueron interceptados por dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta. La moto se acercó a la ventana de Gutiérrez y desde ahí, el hombre que iba en la parte trasera accionó un arma en múltiples ocasiones.

Producto del ataque, Zúñiga resultó herida en el abdomen, la cadera y el glúteo. Por su parte, Gutiérrez presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Tras recibir la alerta del ataque, la Cruz Roja Costarricense envió dos ambulancias al lugar; sin embargo, a la llegada de los socorristas, la pareja ya había fallecido.

Agentes de la Policía Judicial iniciaron las pesquisas para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables del ataque armado.

A la fecha, el OIJ registra 730 homicidios, 11 más que en el mismo periodo del año anterior. En la provincia del Caribe se contabilizan 147 homicidios, lo que la convierte en la segunda más violenta del país, solo por detrás de San José (251).

El pasado 13 de octubre, el director del OIJ, Randall Zúñiga, afirmó que es muy probable que, a este ritmo, el país alcance los 900 homicidios a finales de año. Incluso, aseveró, se podría superar el récord de 2023, cuando se registraron 905 homicidios, la cifra más alta desde que el OIJ lleva este tipo de estadísticas, hace 26 años.