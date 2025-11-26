OIJ identifica a víctimas de balacera en Paraíso del Cartago

Fuerza Pública custodió la escena el martes, mientras agentes judiciales recolectaron indicios en Birrisito de Paraíso, donde un hombre murió baleado y una mujer resultó herida durante un ataque armado la noche del martes. Fotografía:

Un hombre de 29 años fue la víctima mortal de un ataque armado que ocurrió la noche del martes en Birrisito de Paraíso de Cartago, que dejó también a una mujer herida.

De acuerdo con el reporte preliminar el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ahora fallecido fue identificado como de apellido Ortiz, de nacionalidad nicaragüense.

Además de Ortiz, una mujer identificada como de apellido Calderón, de 35 años, recibió un impacto en el hombro izquierdo, pero se encuentra estable en un centro médico.

Los hecho ocurrieron a eso de las 8:30 p. m., cuando dos gatilleros que viajaban a bordo de una motocicleta abordaron a Ortiz mientras estaba en vía pública. El hombre recibió al menos cinco disparos en el tórax y producto de sus heridas fue declarado sin vida en el lugar.

Agentes del OIJ recolectaron al menos 10 indicios balísticos en la escena y pusieron en marcha las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque, así como la identidad de los sospechosos.