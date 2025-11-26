Sucesos

OIJ identifica a víctimas de balacera en Paraíso del Cartago

El fallecido fue abordado por gatilleros en vía pública

Por Natalia Vargas
Fuerza Pública custodió la escena el martes, mientras agentes judiciales recolectaron indicios en Birrisito de Paraíso, donde un hombre murió baleado y una mujer resultó herida durante un ataque armado la noche del martes. Fotografía:
Fuerza Pública custodió la escena el martes, mientras agentes judiciales recolectaron indicios en Birrisito de Paraíso, donde un hombre murió baleado y una mujer resultó herida durante un ataque armado la noche del martes. Fotografía: (Keyna Calderón/Cortesía)







