OIJ identifica a víctima de atropello en la General Cañas y explica detalles del atropello

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificaron a la víctima de un mortal atropello ocurrido la mañana de este miércoles en la autopista General Cañas, que ocasionó largas presas en el principal acceso a la capital, cerca del Parque Metropolitano La Sabana.

El fallecido fue identificado como de apellido Badilla, de 63 años.

En apariencia, el hombre, quien viajaba a bordo de un vehículo tipo pick-up, estacionó a un lado de la vía. Luego, por razones que se desconocen, descendió del carro y cuando se dispuso a ingresar al vehículo fue impactado por otro vehículo en circulación.

El accidente ocurrió antes de las 7 a. m. en el kilómetro uno de la autopista. La Cruz Roja confirmó que Badilla falleció en el sitio.

Agentes de la sección de Delitos Contra la Integridad Física iniciaron las pesquisas para esclarecer el motivo del accidente.

El incidente obligó a las autoridades de tránsito a regular el paso de los vehículos, desviando el flujo a los carriles izquierdos cerca del cruce con paseo Colón. Esta medida, junto al alto volumen de vehículos que ingresan a la capital en horas pico, provocaron largas filas que se extendieron por varios kilómetros.

El caso se mantiene en investigación.