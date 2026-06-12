OIJ identifica a trabajador que murió atrapado tras deslizamiento en alcantarilla

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que falleció tras un deslizamiento mientras laboraba en una alcantarilla en Belén de Heredia. Se trata de un hombre de apellido Cheves, de 54 años.

Según el OIJ, tres hombres se encontraban realizando unos trabajos de aguas pluviales en una zanja. En apariencia, se produjo un terraplén que los dejó atrapados.

Dos de ellos lograron salir con vida, pero Cheves murió en el sitio. Las labores de recuperación de su cuerpo se extendieron por varias horas, según confirmó Cruz Roja, sin que hasta este momento se confirmara el rescate.

El cuerpo del fallecido será remitido a la Morgue Judicial.