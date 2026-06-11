Sucesos

Deslizamiento en trabajos de alcantarillado deja un fallecido; dos trabajadores sobreviven

La emergencia ocurrió la tarde de este jueves en Belén, Heredia. Según Cruz Roja, labores para la extracción del cuerpo podrían tardar horas debido a la complejidad de las maniobras

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Por Sebastián Sánchez
Deslizamiento en Heredia deja una persona fallecida.
Deslizamiento en Heredia deja una persona fallecida. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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