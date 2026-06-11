Deslizamiento en trabajos de alcantarillado deja un fallecido; dos trabajadores sobreviven

Un deslizamiento dejó un fallecido en Belén de Heredia la tarde de este jueves 11 de junio. Los cuerpos de emergencia confirmaron que otros dos trabajadores sobrevivieron al incidente.

Según el Cuerpo de Bomberos, el hecho ocurrió alrededor de las 2 p. m. cerca de la Casona del Pollo. El incidente se registró en una zona de trabajos pluviales sobre vía pública. Las tres personas realizaban labores de alcantarillado cuando un deslizamiento de tierra las dejó atrapadas.

Cruz Roja y Bomberos en labores de rescate. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Según explicó el cruzrojista Alejandro Molina, al llegar al sitio, los otros dos trabajadores ya se encontraban fuera de la zanja, sin lesiones visibles.

“Debido a la complejidad de este rescate, se están evaluando acciones adicionales que implicarán muchas horas de trabajo para una extracción segura del cuerpo”, detalló Molina.

En el sitio trabajan unidades de Bomberos y Cruz Roja.