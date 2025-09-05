OIJ identifica a presunto asaltante fallecido en Moravia durante enfrentamiento con Fuerza Pública

El homicidio por el enfrentamiento entre un hombre y oficiales de Fuerza Pública fue reportado cerca de las 9:20 a. m. del viernes.

Un enfrentamiento entre un presunto asaltante y oficiales de Fuerza Pública culminó con un fallecido, la mañana de este viernes, en La Trinidad de Moravia.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se trata de un hombre de 21 años, de apellido Washington.

La Cruz Roja recibió la alerta de un hombre herido por arma de fuego a las 9:20 a. m., pero al llegar al sitio, Washinton había muerto. De acuerdo con agentes de la Policía Judicial, el joven tenía impactos de bala en la cara, en un brazo y en el abdomen.

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, indicó que recibieron el llamado de unos estudiantes que fueron objeto de una tentativa de asalto por parte de un hombre armado.

Los oficiales ubicaron a Washington, y cuando fue abordado inició el enfrentamiento que culminó con su muerte.

“Se dan instrucciones para que se detenga, este no acata las instrucciones, saca lo que se presume es un arma de fuego de la cintura, apunta al policía, y el policía en ejercicio de su legítima defensa lo que hace es accionar su arma de fuego, como resultado lamentable el fallecimiento de esta persona”, declaró Cubillo.

Agentes de la Sección de Homicidios del OIJ asumieron las pesquisas para esclarecer las circunstancias del caso.