OIJ identifica a las víctimas del triple homicidio en Palmar Norte

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), identificó a las víctimas del triple homicidio perpetrado en la primera hora de este jueves en Palmar Norte, cantón de Osa, Puntarenas.

Se trata de tres hombres de apellidos Rodríguez, de 35 años; Webb (35) y Racines (46).

El informe preliminar indica que Rodríguez presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza y extremidades inferiores, mientras que Webb fue impactado en el pecho.

Por su parte, las autoridades indicaron que Racines falleció minutos después de ingresar al Hospital Tomás Casas.

Una cuarta hombre, de apellido Monge, de 43 años, resultó herido en una de sus piernas y se encuentra en el centro médico.

“Estamos ante un ajuste de cuentas, intentamos identificar si se trata de un grupo criminal (...) de momento se sabe que los fallecidos son dos costarricenses vecinos de la zona y un colombiano, aparentemente”, explicó explicó el subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, sobre el incidente reportado a las 12:25 a. m.

Según el OIJ, los ahora fallecidos y el herido se encontraban en las afueras de un centro comercial, cuando dos sospechosos que viajaban en una motocicleta con armas de grueso calibre les dispararon en varias ocasiones.

En lo que llevamos del año el país contabiliza 335 homicidios, de esos 60 corresponden a la provincia de Puntarenas. La tercera más violenta, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Judicial.