OIJ identifica a la víctima mortal del choque múltiple de Cañas y explica la posible causa del accidente que involucró a 4 autos y una moto

Un hombre de apellido Irigoyen, de 61 años, fue identificado como la víctima mortal del accidente múltiple ocurrido en el distrito de Palmira, en Cañas, Guanacaste, la madrugada de este domingo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que el hombre, de nacionalidad nicaragüense, se bajó de su vehículo, pues este se quedó varado, y la baja visibilidad provocada por la neblina ocasionó que otro carro lo impactara. Irigoyen quedó prensado y falleció en el lugar.

Al observar el accidente, se presume que un motociclista se detuvo para ayudar y fue entonces cuando dos vehículos más colisionaron de manera simultánea, también debido a la baja visibilidad.

Un adulto mayor falleció en el accidente. (Periódico Guanacaste a la Altura/Facebook)

La Cruz Roja Costarricense informó de que valoró a 11 personas en el lugar, entre ellas el hombre fallecido y cuatro trasladadas en condición urgente al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Cañas. Además, otras seis personas rehusaron el traslado tras ser atendidas por los cruzrojistas.

Aunque inicialmente se reportó que fueron dos vehículos y una motocicleta los involucrados en el accidente, la Policía Judicial confirmó que en el hecho estuvieron involucrados cuatro vehículos y una motocicleta.

El impacto provocó que uno de los automóviles volcara y que un segundo carro presentara severos daños en su parte frontal.