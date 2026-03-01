Sucesos

OIJ identifica a la víctima mortal del choque múltiple de Cañas y explica la posible causa del accidente que involucró a 4 autos y una moto

La Cruz Roja Costarricense atendió a 11 personas en la escena, pero solo cuatro ameritaron traslado aun cento médico

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Una fatalidad en carretera cobró la vida de una persona la madrugada de este domingo en Cañas, Guanacaste, tras un aparatoso choque múltiple que involucró cuatro vehículos y una motocicleta. Foto: Noticias Purisca Informa
Cuatro vehículos colisionaron en el distrito de Palmira, cantón de Cañas. (Noticias Purisca Informa/Noticias Purisca Informa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidenteCañasPalmiraGuanacaste
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.