Colisión múltiple con vuelco deja un adulto fallecido y cuatro personas trasladadas a un centro médico

Una colisión múltiple entre dos vehículos livianos y una motocicleta dejó como saldo un adulto de 61 años fallecido en el sitio y cuatro personas trasladadas en condición urgente al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Cañas.

El accidente se reportó a las 5:25 a. m. de este domingo en el distrito de Palmira, cantón de Cañas, en Guanacaste.

La Cruz Roja Costarricense informó de que valoró a 11 personas en el lugar, entre ellas el hombre fallecido y los cuatro trasladados al CAIS. Además, otras seis personas rehusaron el traslado tras ser atendidas por cruzrojistas.

Para la atención del incidente se movilizaron cinco Unidades de Soporte Básico y un vehículo operativo.

El impacto causó que uno de los vehículos volcara y que un segundo carro presentara severos daños en su parte frontal. Las causas del accidente continúan en investigación.