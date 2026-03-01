Choque entre tres motocicletas deja un fallecido en Cartago

El conductor fallecido fue identificado con el apellido Carvajal, de 34 años.

Un choque entre tres motocicletas provocó la muerte de un hombre, la tarde de este sábado, en Caballo Blanco de Cartago, sobre la carretera que va hacia Paraíso.

El conductor fallecido fue identificado con el apellido Carvajal, de 34 años. Era vecino de Llanos de Santa Lucía.

El subjefe de Tránsito de Cartago, Reyner Chacón, explicó que el accidente ocurrió cuando una de las motos, que iba haciendo un adelantamiento indebido, colisionó con otra que hacía un viraje. Esta última cayó, y en ese momento, fue impactada por una tercera motocicleta que iba en sentido contrario.

Uno de los tres accidentados falleció y los otros dos resultaron con heridas leves y no requirieron traslado hospitalario.