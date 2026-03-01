Sucesos

Choque entre tres motocicletas deja un fallecido en Cartago

Accidente ocurrió en la carretera que va hacia Paraíso. El fallecido tenía 34 años

Por Keyna Calderón y Julián Navarrete Silva
El conductor fallecido fue identificado con el apellido Carvajal, de 34 años.
El conductor fallecido fue identificado con el apellido Carvajal, de 34 años. (Keyna /La Nación)







