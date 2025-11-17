OIJ identifica a hombre decapitado en finca de Sarapiquí

Un hombre fue asesinado con arma blanca en una vivienda en Sarapiquí.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que fue decapitado con un arma blanca en una finca de difícil acceso en Puerto Viejo de Sarapiquí, la mañana del domingo.

Se trata de un nicaragüense de apellido Urbina, cuya edad no fue revelada. En apariencia, además de su prominente herida en el cuello, fue agredido en el pecho y el abdomen.

Una mujer fue quien reportó el crimen a eso de las 10 a. m. El hombre yacía dentro dentro de una vivienda tipo rancho y ya no tenía signos de vida cuando llegaron las autoridades.

La mujer afirmó a las autoridades que sabía quién había cometido el crimen, por lo que poco tiempo después del hallazgo, el principal sospechoso ya estaba identificado.

Urbina fue llevado a la Morgue Judicial para su autopsia y el caso permanece en investigación.

La Policía Judicial confirmó la detención del principal sospechoso, un hombre de apellido Rodríguez, de 37 años, también de nacionalidad nicaragüense. En apariencia, el ahora aprehendido sería allegado de la víctima.